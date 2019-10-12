Бивол оказался легче Кастильо перед боем в Чикаго

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Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол и представитель Доминиканской Республики Ленин Кастильо прошли процедуру взвешивания перед боем.
Бивол оказался легче Кастильо перед боем в Чикаго
  • Reuters

Как сообщает BoxingScene, вес Бивола составил 79,0 кг, что на 300 граммов меньше веса Кастильо— 79,3 кг.

Поединок пройдёт в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго в рамках боксёрского вечера, центральным боем которого станет противостояние украинца Александра Усика и американца Чазза Уизерспуна. Вес украинца перед боем составил 97,5 кг, американца — 109,7 кг.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео аварии с участием чемпиона мира по боксу Эррола Спенса.

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