Бивол оказался легче Кастильо перед боем в Чикаго

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол и представитель Доминиканской Республики Ленин Кастильо прошли процедуру взвешивания перед боем.

Как сообщает BoxingScene, вес Бивола составил 79,0 кг, что на 300 граммов меньше веса Кастильо— 79,3 кг.

Поединок пройдёт в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго в рамках боксёрского вечера, центральным боем которого станет противостояние украинца Александра Усика и американца Чазза Уизерспуна. Вес украинца перед боем составил 97,5 кг, американца — 109,7 кг.

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