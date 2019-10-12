Бивол оказался легче Кастильо перед боем в Чикаго
- Reuters
Как сообщает BoxingScene, вес Бивола составил 79,0 кг, что на 300 граммов меньше веса Кастильо— 79,3 кг.
Поединок пройдёт в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго в рамках боксёрского вечера, центральным боем которого станет противостояние украинца Александра Усика и американца Чазза Уизерспуна. Вес украинца перед боем составил 97,5 кг, американца — 109,7 кг.
Ранее сообщалось, что в сети появилось видео аварии с участием чемпиона мира по боксу Эррола Спенса.