Бразилия сыграла вничью с Сенегалом в 100-м матче Неймара
- © Globallookpress.com
Встреча, прошедшая в Сингапуре, завершилась со счётом 1:1.
За бразильскую команду на девятой минуте забил Роберто Фирмино. Сенегал ответил голом Фамары Дьедиу, реализовавшего пенальти на 45-й минуте.
Эта встреча была знаковой для форварда сборной Бразилии Неймара, сыгравшего свой 100-й матч за национальную команду. Он провёл на поле все 90 минут, но не сумел отличиться.
Ранее сообщалось, что матч Кипр — Россия обслужит бригада арбитров из Сербии.