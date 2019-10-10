Бразилия сыграла вничью с Сенегалом в 100-м матче Неймара

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Сборная Бразилии по футболу сыграла вничью с национальной командой Сенегала в контрольном матче.
Бразилия сыграла вничью с Сенегалом в 100-м матче Неймара
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Встреча, прошедшая в Сингапуре, завершилась со счётом 1:1.

За бразильскую команду на девятой минуте забил Роберто Фирмино. Сенегал ответил голом Фамары Дьедиу, реализовавшего пенальти на 45-й минуте.

Эта встреча была знаковой для форварда сборной Бразилии Неймара, сыгравшего свой 100-й матч за национальную команду. Он провёл на поле все 90 минут, но не сумел отличиться.

Ранее сообщалось, что матч Кипр — Россия обслужит бригада арбитров из Сербии.

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