Бразилия сыграла вничью с Сенегалом в 100-м матче Неймара

Сборная Бразилии по футболу сыграла вничью с национальной командой Сенегала в контрольном матче.

Встреча, прошедшая в Сингапуре, завершилась со счётом 1:1.

За бразильскую команду на девятой минуте забил Роберто Фирмино. Сенегал ответил голом Фамары Дьедиу, реализовавшего пенальти на 45-й минуте.

Эта встреча была знаковой для форварда сборной Бразилии Неймара, сыгравшего свой 100-й матч за национальную команду. Он провёл на поле все 90 минут, но не сумел отличиться.

Ранее сообщалось, что матч Кипр — Россия обслужит бригада арбитров из Сербии.