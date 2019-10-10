Глава УЕФА рассказал, почему Санкт-Петербург примет финал ЛЧ

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Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, почему Санкт-Петербург получил право провести финал Лиги чемпионов в 2021 году.
Глава УЕФА рассказал, почему Санкт-Петербург примет финал ЛЧ
  • © Sputnik/РИА Новости

«Это будет отличный опыт. Мы понимаем, что он должен проходить в разных странах Европы, но в то же время необходимо место с превосходной инфраструктурой. И чтобы для болельщиков это была интересная поездка», — заявил Чеферин в интервью RT.

Президент УЕФА также рассказал о готовности города к проведению матчей чемпионата Европы — 2020.

«Санкт-Петербург абсолютно готов, мы видели это в прошлом году на чемпионате мира. Это был настоящий тест на готовность, и пройден он был превосходно. Я имел возможность оценить сам, поэтому в отношении российской стороны УЕФА не переживает», — добавил Чеферин.

Ранее Шюррле оценил московские пробки.

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