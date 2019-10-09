«Витязь» уступил «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Нижегородское «Торпедо» в родных стенах победило «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Витязь» уступил «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
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Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 4:2.

В составе победителей забрасывали Куинтон Хауден, Дамир Жафяров, Михаил Орлов и Михаил Варнаков. У «Витязя» отличились Иван Ларичев, Пекка Йормакка.

«Витязь» прервал 12-матчевую победную серию, уступив третий раз в сезоне. «Торпедо» одержал десятую победу в 17 встречах.

В параллельной встрече «Северсталь» обыграла «Спартак» со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что «Трактор» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ.

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