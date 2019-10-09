Китайский фанат «Хьюстона» был арестован за попытку поджога флага Китая

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В китайской провинции Гирин был арестован болельщик «Хьюстон Рокетс», который опубликовал фото с флагом Китая и поднесённой к нему зажигалкой.
Китайский фанат «Хьюстона» был арестован за попытку поджога флага Китая
  • Pixabay

По информации Shanghaiist, 25-летний фанат по фамилии Ванг опубликовал в социальной сети Weibo фото, на котором он изображён в майке баскетболиста «Хьюстона» Джеймса Хардена с флагом Китая в руках и поднесённой к нему зажигалкой. Мужчина подписал пост: «Живу и умираю вместе с командой. Придите и поймайте меня».

Ванг был помещён в тюрьму за оскорбление национального флага. Аккаунт мужчины в соцсети был удалён.

Ранее сообщалось, что НБА рискует потерять $4 млрд из-за высказывания генменеджера «Хьюстона».

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