Федерер рассказал, на каких турнирах планирует выступить после Итогового чемпионата
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«После Итогового чемпионата ATP я сыграю на турнирах в Южной Америке, Мексике и в китайском Ханчжоу в конце года», — написал Федерер в Twitter.
При этом 38-летний швейцарец отрицательно ответил на вопрос о возможном участии на выставочном турнире в Саудовской Аравии, где сыграет россиянин Даниил Медведев.
Ранее сообщалось, что Рублёв победил Миллмана во втором круге турнира ATP в Шанхае.