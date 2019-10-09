Федерер рассказал, на каких турнирах планирует выступить после Итогового чемпионата

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер поделился планами на оставшуюся часть сезона.

«После Итогового чемпионата ATP я сыграю на турнирах в Южной Америке, Мексике и в китайском Ханчжоу в конце года», — написал Федерер в Twitter.

При этом 38-летний швейцарец отрицательно ответил на вопрос о возможном участии на выставочном турнире в Саудовской Аравии, где сыграет россиянин Даниил Медведев.

Ранее сообщалось, что Рублёв победил Миллмана во втором круге турнира ATP в Шанхае.