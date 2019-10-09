Федерер рассказал, на каких турнирах планирует выступить после Итогового чемпионата

Короткая ссылка
Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер поделился планами на оставшуюся часть сезона.
Федерер рассказал, на каких турнирах планирует выступить после Итогового чемпионата
  • © Wu Gang/Xinhua
  • globallookpress.com

«После Итогового чемпионата ATP я сыграю на турнирах в Южной Америке, Мексике и в китайском Ханчжоу в конце года», — написал Федерер в Twitter.

При этом 38-летний швейцарец отрицательно ответил на вопрос о возможном участии на выставочном турнире в Саудовской Аравии, где сыграет россиянин Даниил Медведев.

Ранее сообщалось, что Рублёв победил Миллмана во втором круге турнира ATP в Шанхае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить