СМИ: Мюллер готов уйти из «Баварии»

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Немецкий форвард «Баварии» Томас Мюллер может покинуть мюнхенский клуб, за который играет на протяжении всей карьеры.
СМИ: Мюллер готов уйти из «Баварии»
  • Reuters

Как сообщает Bild, 30-летний немец недоволен своим положением в команде, а именно тем, что перестал регулярно попадать в стартовый состав.

Действующий контракт немца с клубом рассчитан до лета 2021 года. Мюллер является воспитанником «Баварии» и выступает за основную команду с 2007 года. В его активе 186 голов и 171 голевая передача в 495 матчах за команду из Мюнхена, в составе которой он восемь раз выиграл Бундеслигу, пять раз Суперкубок и четырежды — Кубок Германии. В его активе также победа в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

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