В Катаре ожидают, что матчи ЧМ-2022 посетит миллион болельщиков

Исполнительный директор чемпионата мира по футболу — 2022 Насер аль-Хатыр назвал ожидаемое количество гостей, которые посетят Катар во время турнира.

«Катар приветствует все народы нашего региона и болельщиков, которые любят футбол, из разных уголков мира. Предполагаемое число гостей, которые приедут в Катар во время чемпионата, — миллион человек», — цитирует аль-Хатыра РИА Новости.

Катар станет первой азиатской страной, которая примет чемпионат мира по футболу. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что российские телеканалы приобрели права на показ матчей ЧМ-2022.