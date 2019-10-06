«Барселона» разгромила «Севилью» в восьмом туре Примеры

«Барселона» одержала разгромную победу над «Севильей» в матче восьмого тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Барселоне» принесли голы Луиса Суареса, Артуро Видаля, Усмана Дембеле и Лионеля Месси.

Каталонская команда завершала встречу вдевятером. На 87-й минуте прямую красную карточку получил Рональд Араухо, на 88-й — Дембеле получил вторую жёлтую за споры с арбитром и покинул поле.

В девятом туре «Барселона» на выезде сыграет с «Эйбаром», а «Севилья» на своём поле примет «Леванте».

Ранее сообщалось, что «Атлетико» и «Вальядолид» не забили друг другу в матче Примеры.