Джокович победил Миллмана в финале турнира АТР в Токио
Первая ракетка мира Новак Джокович победил представителя Австралии Джона Миллмана в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в японском Токио.
- © Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Джоковича. Матч продлился 1 час и 8 минут.
Сербский теннисист завоевал свой 76-й титул в профессиональной карьере.
Ранее сообщалось, что Хачанов уступил Тиму в полуфинале турнира АТР в Пекине.
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