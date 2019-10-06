Джокович победил Миллмана в финале турнира АТР в Токио

Первая ракетка мира Новак Джокович победил представителя Австралии Джона Миллмана в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в японском Токио.

© Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com

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Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Джоковича. Матч продлился 1 час и 8 минут. Сербский теннисист завоевал свой 76-й титул в профессиональной карьере. Ранее сообщалось, что Хачанов уступил Тиму в полуфинале турнира АТР в Пекине.