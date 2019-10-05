«Монако» проиграл «Монпелье» в Лиге 1, Головин получил красную карточку

«Монако» потерпел поражение от «Монпелье» в матче девятого тура французской Лиги 1.

Встреча, прошедшая на «Стад де ла Моссон», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Монпелье» принесли голы Флорана Молле, Педру Мендеша и Анди Делора.

«Монако» ответил голом Виссама Бен-Йеддера. Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе и был удалён с поля на 81-й минуте, получив вторую жёлтую карточку по ходу матча. Это вторая красная карточка у 23-летнего хавбека за время его выступлений за «Монако».

В десятом туре «Монако» на своём поле примет «Ренн», а «Монпелье» на выезде сыграет с «Реймсом».

Ранее сообщалось, что голы Мауро Икарди и Неймара помогли ПСЖ разгромить «Анже» в Лиге 1.