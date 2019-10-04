Глава ВФЛА ответил мужу Ласицкене по поводу подарка его жене

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) ответил журналисту Владасу Ласицкасу по поводу подарка его жене Марии Ласицкене за победу в прыжках в высоту на чемпионате мира 2019 года в Дохе.

«Там помимо Марии Ласицкене ещё есть Сергей Шубенков, есть ещё (на всякий случай) Анжелика Сидорова, ещё чемпионат мира не закончился. Поэтому отдельно ничего вручать Марии федерация пока не собирается», — приводит слова Шляхтина РБК.

По его мнению, высказывание Ласицкаса является некорректным, так как сперва необходимо дождаться окончания первенства.

В Дохе Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира. До этого она побеждала в 2015 и 2017 году.

Ранее муж Ласицкене высмеял подарок от ВФЛА за победу на ЧМ.