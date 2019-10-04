Глава ВФЛА ответил мужу Ласицкене по поводу подарка его жене
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- РИА Новости
«Там помимо Марии Ласицкене ещё есть Сергей Шубенков, есть ещё (на всякий случай) Анжелика Сидорова, ещё чемпионат мира не закончился. Поэтому отдельно ничего вручать Марии федерация пока не собирается», — приводит слова Шляхтина РБК.
По его мнению, высказывание Ласицкаса является некорректным, так как сперва необходимо дождаться окончания первенства.
В Дохе Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира. До этого она побеждала в 2015 и 2017 году.
Ранее муж Ласицкене высмеял подарок от ВФЛА за победу на ЧМ.