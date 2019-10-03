«Химки» стартовали с победы над «Маккаби» в сезоне-2019/20 Евролиги

Подмосковные «Химки» одержали победу над «Маккаби» из Тель-Авива в матче первого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая на «Арене Мытищи», завершилась со счётом 89:83 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным в составе «Химок» стал Алексей Швед, набравший 22 очка. Ещё 18 очков — в активе Энтони Гилла и 17 очков команде принёс Янис Тимма.

В составе «Маккаби» 17 очков в свой актив записал Тарик Блэк.

Во втором туре «Химки» на своей площадке примут испанскую «Басконию». Матч состоится 11 октября.

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» уступил «Летувос Ритас» в матче баскетбольного Еврокубка.