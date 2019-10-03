«Химки» стартовали с победы над «Маккаби» в сезоне-2019/20 Евролиги

Короткая ссылка
Подмосковные «Химки» одержали победу над «Маккаби» из Тель-Авива в матче первого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Химки» стартовали с победы над «Маккаби» в сезоне-2019/20 Евролиги
  • @Khimkibasket
  • Twitter

Встреча, прошедшая на «Арене Мытищи», завершилась со счётом 89:83 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным в составе «Химок» стал Алексей Швед, набравший 22 очка. Ещё 18 очков — в активе Энтони Гилла и 17 очков команде принёс Янис Тимма.

В составе «Маккаби» 17 очков в свой актив записал Тарик Блэк.

Во втором туре «Химки» на своей площадке примут испанскую «Басконию». Матч состоится 11 октября.

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» уступил «Летувос Ритас» в матче баскетбольного Еврокубка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить