«Химки» стартовали с победы над «Маккаби» в сезоне-2019/20 Евролиги
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Встреча, прошедшая на «Арене Мытищи», завершилась со счётом 89:83 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным в составе «Химок» стал Алексей Швед, набравший 22 очка. Ещё 18 очков — в активе Энтони Гилла и 17 очков команде принёс Янис Тимма.
В составе «Маккаби» 17 очков в свой актив записал Тарик Блэк.
Во втором туре «Химки» на своей площадке примут испанскую «Басконию». Матч состоится 11 октября.
Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» уступил «Летувос Ритас» в матче баскетбольного Еврокубка.