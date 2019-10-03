Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч ЛЕ с «Хетафе»

Пресс-служба российского «Краснодара» объявила стартовый состав команды на матч второго тура группового этапа Лиги Европы с испанским «Хетафе».

С первых минут за «Краснодар» сыграют Матвей Сафонов, Урош Спаич, Сергей Петров, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Йон Гудни Фьолусон, Кристофер Ольссон, Тонни де Вильена, Юнес Намли, Магомед-Шапи Сулейманов и Маркус Берг.

В запасе остались Станислав Крицюк, Дмитрий Скопинцев, Даниил Уткин, Руслан Камболов, Мануэл Фернандеш, Дмитрий Стоцкий и Ари.

Матч состоится 3 октября в Краснодаре на одноимённом стадионе и начнётся в 22:00.

Ранее сообщалось, что Сергей Матвеев заявил, что «Краснодар» не намерен отходить от своего стиля игры в матче ЛЕ с «Хетафе».