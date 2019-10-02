ФИФА пожизненно отстранила бывшего вице-президента Фигередо

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Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно отстранила бывшего вице-президента организации уругвайца Эухенио Фигередо от футбольной деятельности.
ФИФА пожизненно отстранила бывшего вице-президента Фигередо
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба ФИФА, бывший функционер был признан виновным в нарушении кодекса этики в связи с коррупционной схемой по продаже телевизионных и маркетинговых прав компаниям на турниры под эгидой Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL).

Отмечается, что он также оштрафован на 1 млн швейцарских франков.

Фигередо был вице-президентом ФИФА с 2014 по 2015 год, возглавлял CONMEBOL с 2013 по 2014 год и руководил Уругвайской ассоциацией футбола с 1997 по 2006 год.

Ранее сообщалось, что российские телеканалы приобрели права на показ матчей ЧМ-2022.

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