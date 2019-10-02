ФИФА пожизненно отстранила бывшего вице-президента Фигередо
- Reuters
Как сообщает пресс-служба ФИФА, бывший функционер был признан виновным в нарушении кодекса этики в связи с коррупционной схемой по продаже телевизионных и маркетинговых прав компаниям на турниры под эгидой Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL).
Отмечается, что он также оштрафован на 1 млн швейцарских франков.
Фигередо был вице-президентом ФИФА с 2014 по 2015 год, возглавлял CONMEBOL с 2013 по 2014 год и руководил Уругвайской ассоциацией футбола с 1997 по 2006 год.
Ранее сообщалось, что российские телеканалы приобрели права на показ матчей ЧМ-2022.