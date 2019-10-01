Джокович стартовал с победы на турнире ATP в Токио

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович одержал победу над австралийцем Алексеем Попыриным в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Токио.

© Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com

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Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу 32-летнего серба. Следующим соперником Джоковича станет японец Го Соеда. Ранее сообщалось, что Энди Маррей обыграл 13-ю ракетку мира на старте турнира ATP в Пекине.