Джокович стартовал с победы на турнире ATP в Токио

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Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович одержал победу над австралийцем Алексеем Попыриным в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Токио.
Джокович стартовал с победы на турнире ATP в Токио
  • © Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу 32-летнего серба.

Следующим соперником Джоковича станет японец Го Соеда.

Ранее сообщалось, что Энди Маррей обыграл 13-ю ракетку мира на старте турнира ATP в Пекине.

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