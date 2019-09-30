Габулов рассказал о сотрудничестве с испанским «Атлетиком»

Президент владикавказской «Алании» Владимир Габулов рассказал о грядущем сотрудничестве своей организации с испанским клубом «Атлетик» Бильбао.

«Член совета директоров «Атлетика» Оскар Арсе присутствовал на стадионе во время игры с ЦСКА. По приглашению нашего товарища Алана Агузарова приехал посмотреть поединок. Его заинтересовало, как устроен футбол в Северной Осетии. Он провёл здесь четыре дня, съездил в горы, отметив схожесть наших народов и культур. Мы говорили о сотрудничестве — пока не могу раскрыть все детали, но упор делается на детский и юношеский футбол. Оскар пригласил нас в Бильбао на один из ближайших матчей Примеры и предложил тренерскому штабу пройти стажировку в «Атлетике». Вполне возможно, мы этим воспользуемся», — цитирует Габулова Sport24.

В настоящее время «Алания» выступает в третьем по силе дивизионе российского футбола — Профессиональной футбольной лиге.

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