«Спартак» потерпел четвёртое поражение подряд в РПЛ

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Московский «Спартак» проиграл «Оренбургу» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» потерпел четвёртое поражение подряд в РПЛ
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Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:2.

В составе красно-белых Лоренсо Мельгарехо забил на 65-й минуте. Из гостей отличились Андрей Малых и Джордже Деспотович на 45-й и 63-й минутах.

На 71-й минуте «Оренбург» остался в меньшинстве после удаления Даниэля Мишкича.

Таким образом, «Спартак» потерпел четвёртое поражение подряд в чемпионате России.

«Оренбург» набрал 11 очков и поднялся на 11-е место в РПЛ. Подопечные Олега Кононова с 14-ю баллами расположились на девятой строчке.

Ранее «Рубин» и «Уфа» сыграли вничью в 11-м туре РПЛ.

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