«Тоттенхэм» в меньшинстве одолел «Саутгемптон» в АПЛ

Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев отличились Тангай Н'Домбеле Альваро и Гарри Кейн. «Саутгемптон» на это ответил голом Дэнни Ингса.

На 31-й минуте подопечные Маурисио Почеттино остались в меньшинстве из-за удаления Сержа Орье.

В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет с «Брайтоном», а «Саутгемптон» — с «Челси».

Ранее «Челси» победил «Брайтон» в седьмом туре АПЛ.