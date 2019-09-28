«Тоттенхэм» в меньшинстве одолел «Саутгемптон» в АПЛ
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Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счётом 2:1.
В составе хозяев отличились Тангай Н'Домбеле Альваро и Гарри Кейн. «Саутгемптон» на это ответил голом Дэнни Ингса.
На 31-й минуте подопечные Маурисио Почеттино остались в меньшинстве из-за удаления Сержа Орье.
В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет с «Брайтоном», а «Саутгемптон» — с «Челси».
Ранее «Челси» победил «Брайтон» в седьмом туре АПЛ.