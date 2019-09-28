«Тоттенхэм» в меньшинстве одолел «Саутгемптон» в АПЛ

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Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Тоттенхэм» в меньшинстве одолел «Саутгемптон» в АПЛ
  • © Robin Parker via www.imago-image/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев отличились Тангай Н'Домбеле Альваро и Гарри Кейн. «Саутгемптон» на это ответил голом Дэнни Ингса.

На 31-й минуте подопечные Маурисио Почеттино остались в меньшинстве из-за удаления Сержа Орье.

В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет с «Брайтоном», а «Саутгемптон» — с «Челси».

Ранее «Челси» победил «Брайтон» в седьмом туре АПЛ.

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