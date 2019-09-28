СМИ: Мамаев успешно прошёл медосмотр в «Ростове»

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Вышедший на свободу по УДО полузащитник Павел Мамаев успешно прошёл медосмотр в футбольном клубе «Ростов».
СМИ: Мамаев успешно прошёл медосмотр в «Ростове»
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в ближайшее время «Ростов» подпишет соглашение с игроком сроком на два года и три месяца с возможным автоматическим продлением ещё на один сезон.

Отмечается, что оклад хавбека с учётом бонусов может составить €1 млн.

Мамаев был приговорён к полутора годам лишения свободы за участие в серии потасовок в центре Москвы. 17 сентября футболист вышел на свободу по условно-досрочному освобождению, вскоре после этого его контракт с «Краснодаром» был расторгнут, он стал свободным агентом.

Ранее тренер Игорь Гамула заявил, что «Ростову» пойдёт на пользу подписание контракта с Мамаевым.

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