Тухель рассказал о важности взаимоотношений Мбаппе и Неймара для ПСЖ

Главный тренер французского ПСЖ Томас Тухель заявил, что отношения между звёздными форвардами Килианом Мбаппе и Неймаром являются ключевыми для команды.

«Отношения между Неймаром и Мбаппе являются ключевыми для ПСЖ. Их взаимосвязь может принести команде много пользы. Мбаппе восстанавливался после повреждения некоторое время, мы должны проявить терпение. В ближайшей игре Килиан не сможет сыграть все 90 минут», — цитирует Тухеля Goal.com.

ПСЖ сыграет матч восьмого тура чемпионата Франции 28 сентября. Парижане на выезде сыграют с «Бордо».

Ранее сообщалось, что Паредес может вернуться из ПСЖ в «Зенит».