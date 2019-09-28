Тухель рассказал о важности взаимоотношений Мбаппе и Неймара для ПСЖ

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Главный тренер французского ПСЖ Томас Тухель заявил, что отношения между звёздными форвардами Килианом Мбаппе и Неймаром являются ключевыми для команды.
Тухель рассказал о важности взаимоотношений Мбаппе и Неймара для ПСЖ
  • ©Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Отношения между Неймаром и Мбаппе являются ключевыми для ПСЖ. Их взаимосвязь может принести команде много пользы. Мбаппе восстанавливался после повреждения некоторое время, мы должны проявить терпение. В ближайшей игре Килиан не сможет сыграть все 90 минут», — цитирует Тухеля Goal.com.

ПСЖ сыграет матч восьмого тура чемпионата Франции 28 сентября. Парижане на выезде сыграют с «Бордо».

Ранее сообщалось, что Паредес может вернуться из ПСЖ в «Зенит».

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