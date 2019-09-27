Экс-чемпион «Формулы-1»: Квята никогда не возьмут в Red Bull

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнёв уверен, что российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят никогда снова не станет пилотом Red Bull.

«Они никогда не возьмут Квята в Red Bull. И не мечтайте, у них нет этого в планах. Его выгнали из команды, а потом взяли обратно — он должен быть доволен уже этим», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По его мнению, Red Bull в гораздо большей степени рассчитывает на тайского гонщика Александра Албона. У Квята же, как считает Вильнёв, нет шансов, хотя россиянин и стал выступать лучше.

«Они оставляют его на второй год в команде, которая считается молодёжной. Это уже хорошо для него, он должен быть счастлив — ведь мог бы смотреть гонки дома на диване, а так он выступает в «Формуле-1» и ему платят за это», — заключил Вильнёв.

Ранее Квят прокомментировал инцидент с пилотом Ferrari — монегаском Шарлем Леклером — во второй практике Гран-при России.