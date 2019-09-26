«Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

Московский «Спартак» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Олега Знарка.

Победу «Спартаку» принесла шайба Мартиньша Карсумса, отличившегося в концовке второго периода после передач Михаила Юнькова и Алексея Гришина.

В других матчах игрового дня «Нефтехимик» на своём льду по буллитам уступил «Куньлунь Ред Стар» (3:4), а минское «Динамо» на выезде по буллитам обыграло «Северсталь» (3:2).

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Йокерит» в регулярном чемпионате КХЛ.