Мурадов: о поединке с ди Кирико узнал за 11 дней
- © Jared C. Tilton / Getty Images
- AFP
«Узнал о бое 17 сентября. Мне предложили поединок с Алессио ди Кирико. Даже полчаса не прошло, как я согласился. Но потом сам итальянец заявил, что не хочет драться со мной. В своём последнем бою он проиграл, возможно, испугался. А затем, возможно, промоушен что-то предложил ему, и он передумал», — сказал Мурадов в интервью RT.
Также узбекский боец добавил, что не считает подобное решение рискованным. Поединок Мурадова с ди Кирико состоится 28 сентября на турнире UFC в Копенгагене.
Ранее менеджер рассказал, когда Нурмагомедов проведёт следующую защиту титула.