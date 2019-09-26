Мурадов: о поединке с ди Кирико узнал за 11 дней

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Первый узбекский боец в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Махмуд Мурадов рассказал, сколько времени ему понадобилось на подготовку к поединку с итальянцем Алессио ди Кирико.
Мурадов: о поединке с ди Кирико узнал за 11 дней
  • © Jared C. Tilton / Getty Images
  • AFP

«Узнал о бое 17 сентября. Мне предложили поединок с Алессио ди Кирико. Даже полчаса не прошло, как я согласился. Но потом сам итальянец заявил, что не хочет драться со мной. В своём последнем бою он проиграл, возможно, испугался. А затем, возможно, промоушен что-то предложил ему, и он передумал», — сказал Мурадов в интервью RT.

Также узбекский боец добавил, что не считает подобное решение рискованным. Поединок Мурадова с ди Кирико состоится 28 сентября на турнире UFC в Копенгагене.

Ранее менеджер рассказал, когда Нурмагомедов проведёт следующую защиту титула.

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