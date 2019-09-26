ЦСКА разгромил греческий «Олимпиакос» и стал победителем баскетбольного Кубка Гомельского

Российский ЦСКА стал победителем Кубка Гомельского — традиционного предсезонного баскетбольного турнира, который проходит ежегодно в Москве.

В финале турнира «армейцы» разгромили греческий «Олимпиакос» со счётом 91:66.

Бронзовым призёром Кубка Гомельского стал греческий «Промитеас», в матче за третье место обыгравший УНИКС из Казани — 87:83.

Самым ценным игроком Кубка Гомельского был признан центровой ЦСКА Джоэль Боломбой, а приза лучшему защитнику соревнований удостоился американский новичок столичного коллектива Майк Джеймс.

Ранее сообщалось, что организаторы Евролиги отказались от идеи расширения турнира до 20 команд.