Нападающий ярославского «Локомотива» Коваленко рассказал о советах отца

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Нападающий ярославского «Локомотива» Николай Коваленко в беседе с газетой «Известия» рассказал о советах отца, олимпийского чемпиона 1992 года Андрея Коваленко.
Нападающий ярославского «Локомотива» Коваленко рассказал о советах отца
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Отец не советует что-то по тактике, а просто подсказывает, как бы сыграл на моём месте», — заявил хоккеист.

По его словам, отец рекомендует всегда выполнять установку тренера, подсказывает небольшие нюансы.

Как отметил Коваленко, отец знает, что у сына другой стиль игры, и не хочет, чтобы тот действовал в его манере.

«Тем более ему самому не чужд комбинационный хоккей. Во времена СССР он и его партнёры по ЦСКА и сборной пасовались, делали всё, что хотели, входили в зону с шайбой, а не забрасывали её», — пояснил спортсмен.

Ранее председатель совета директоров омского клуба «Авангард» Александр Крылов в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о важности развития детского хоккея.

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