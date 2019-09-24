Бузато прокомментировал победу России над Нидерландами на КМ по волейболу

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Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной России по волейболу Серджио Бузато прокомментировал победу национальной команды над сборной Нидерландов в матче Кубка мира 2019 года в Японии.
Бузато прокомментировал победу России над Нидерландами на КМ по волейболу
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Я хочу поблагодарить команду за этот результат и за игру, потому что нам было нелегко. Но именно такая ситуация и климат нас ждут на Олимпиаде. Для меня очень важна такая упорная битва, ведь на Олимпийских играх будет сражение за каждый мяч», — приводит слова Бузато пресс-служба Международной федерации волейбола FIVB.

Он отметил, что следующий этап будет непростым для команды, поскольку предстоят игры с серьёзными соперниками, такими как США и Бразилия.

«Для моей команды важно получить опыт Олимпийских игр, а сейчас каждый матч будет проходить как на Олимпиаде», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что российские волейболистки победили Нидерланды в матче КМ.

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