Бузато прокомментировал победу России над Нидерландами на КМ по волейболу

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной России по волейболу Серджио Бузато прокомментировал победу национальной команды над сборной Нидерландов в матче Кубка мира 2019 года в Японии.

«Я хочу поблагодарить команду за этот результат и за игру, потому что нам было нелегко. Но именно такая ситуация и климат нас ждут на Олимпиаде. Для меня очень важна такая упорная битва, ведь на Олимпийских играх будет сражение за каждый мяч», — приводит слова Бузато пресс-служба Международной федерации волейбола FIVB.

Он отметил, что следующий этап будет непростым для команды, поскольку предстоят игры с серьёзными соперниками, такими как США и Бразилия.

«Для моей команды важно получить опыт Олимпийских игр, а сейчас каждый матч будет проходить как на Олимпиаде», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что российские волейболистки победили Нидерланды в матче КМ.