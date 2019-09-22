Медведев прокомментировал свою победу на турнире ATP в Санкт-Петербурге

Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.

«Мой теннисный путь не был бы возможен без многих людей. Это и моя жена, как только я сделал ей предложение — я играю с каждым днём лучше и лучше. Если бы не мама, я бы не начал играть в теннис, папа всегда поддерживал материально и морально», — приводит слова Медведева ТАСС.

Он отметил, что своей победой доказал, что приехал на турнир в Санкт-Петербург не для того, чтобы просто показать себя.

Ранее сообщалось, что Медведев выиграл турнир ATP в Санкт-Петербурге.