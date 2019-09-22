Медведев прокомментировал свою победу на турнире ATP в Санкт-Петербурге

Короткая ссылка
Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.
Медведев прокомментировал свою победу на турнире ATP в Санкт-Петербурге
  • РИА Новости

«Мой теннисный путь не был бы возможен без многих людей. Это и моя жена, как только я сделал ей предложение — я играю с каждым днём лучше и лучше. Если бы не мама, я бы не начал играть в теннис, папа всегда поддерживал материально и морально», — приводит слова Медведева ТАСС.

Он отметил, что своей победой доказал, что приехал на турнир в Санкт-Петербург не для того, чтобы просто показать себя.

Ранее сообщалось, что Медведев выиграл турнир ATP в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить