Баев завоевал золото на ЧМ по вольной борьбе в весе до 70 кг

Россиянин Давид Баев стал чемпионом мира по вольной борьбе в весовой категории до 70 кг на соревнованиях в Нур-Султане.

© David Baev

Instagram

В финальной схватке Баев досрочно победил казахстанца Нуркожу Кайпанова со счётом 14:2. Бронзовые медали выиграли представитель Польши Магомедмурад Гаджиев и иранец Юнес Эмами. Ранее Заур Угуев одержал победу на ЧМ по вольной борьбе в весе до 57 кг.