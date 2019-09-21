Баев завоевал золото на ЧМ по вольной борьбе в весе до 70 кг
Россиянин Давид Баев стал чемпионом мира по вольной борьбе в весовой категории до 70 кг на соревнованиях в Нур-Султане.
- © David Baev
В финальной схватке Баев досрочно победил казахстанца Нуркожу Кайпанова со счётом 14:2.
Бронзовые медали выиграли представитель Польши Магомедмурад Гаджиев и иранец Юнес Эмами.
Ранее Заур Угуев одержал победу на ЧМ по вольной борьбе в весе до 57 кг.
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