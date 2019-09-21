Леклер выиграл третью практику Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре

Пилот команды Ferrari монегаск Шарль Леклер занял первое место в третьей свободной практике Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре.

Свой лучший круг Леклер проехал за 1 минуту 38,192 секунды.

Вторым стал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes с отставанием 0,207 секунды. Тройку лучших замкнул ещё один представитель Ferrari — немец Себастьян Феттель (+0,619).

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят не показал никакого времени, так как столкнулся с проблемами с двигателем.

Ранее Хэмилтон показал лучшее время во второй практике Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре.