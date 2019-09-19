Рублёв рассказал, как реагирует на свои результаты

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Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о своих ритуалах после побед и мыслях после поражений.
Рублёв рассказал, как реагирует на свои результаты
  • © Javier Rojas/Pi
  • globallookpress.com

«Когда проигрываю, то думаю: «Ай, пойду напьюсь колы». А когда побеждаю, пытаюсь делать то же самое, что и перед игрой: ужинать в том же ресторане, ходить в ту же душевую. А вот когда уступаешь 0:2 по сетам, хочется просто испариться», — приводит слова Рублёва Gotennis.

В настоящее время россиянин занимает 38-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее сообщалось, что Потапова уступила Линетт во втором круге турнира WTA в Сеуле.

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