Рублёв рассказал, как реагирует на свои результаты

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о своих ритуалах после побед и мыслях после поражений.

«Когда проигрываю, то думаю: «Ай, пойду напьюсь колы». А когда побеждаю, пытаюсь делать то же самое, что и перед игрой: ужинать в том же ресторане, ходить в ту же душевую. А вот когда уступаешь 0:2 по сетам, хочется просто испариться», — приводит слова Рублёва Gotennis.

В настоящее время россиянин занимает 38-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее сообщалось, что Потапова уступила Линетт во втором круге турнира WTA в Сеуле.