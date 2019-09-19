Корнаухов: Сулейманов — железный игрок стартового состава «Краснодара»
- © ФK «Краснодар»
«Сулейманов уже стал железным игроком основы «Краснодара». Да, в некоторых матчах он выходил на замену, а несколько встреч пропустил из-за травмы, но в целом он стабильно появляется в старте», — заявил Корнаухов в беседе с RT.
Он также отметил, что стоит ожидать появления Сулейманова в стартовом составе «Краснодара» на матч первого тура группового этапа Лиги Европы со швейцарским «Базелем».
Ранее Корнаухов ответил, считает ли Маркуса Берга «деревом».