Корнаухов: Сулейманов — железный игрок стартового состава «Краснодара»

Бывший защитник сборной России по футболу Олег Корнаухов поделился мнением о полузащитнике «Краснодара» Магомеде-Шапи Сулейманове.

«Сулейманов уже стал железным игроком основы «Краснодара». Да, в некоторых матчах он выходил на замену, а несколько встреч пропустил из-за травмы, но в целом он стабильно появляется в старте», — заявил Корнаухов в беседе с RT.

Он также отметил, что стоит ожидать появления Сулейманова в стартовом составе «Краснодара» на матч первого тура группового этапа Лиги Европы со швейцарским «Базелем».

Ранее Корнаухов ответил, считает ли Маркуса Берга «деревом».