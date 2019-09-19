В ОКР рассказали, как Москва отметит 40-летие Олимпиады-80
- РИА Новости
«Планируется организация выставки Олимпийского музея МОК в центре Москвы, на которой гости смогут узнать об истории Олимпийских игр», — заявил Поздняков на заседании исполкома.
По его словам, запланировано издание памятных подарочных книг и съёмка документального постановочного фильма об Играх 1980 года.
Среди почётных гостей — победители и тренеры Олимпийских игр, представители Международного олимпийского комитета, Международной спортивной федерации, национальных Олимпийских комитетов.
В рамках торжеств также пройдут проводы сборной России на Игры в Токио.
Ранее сообщалось, что организаторы Олимпиады-2022 представили талисман соревнований.