В ОКР рассказали, как Москва отметит 40-летие Олимпиады-80

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, как Москва отметит 40-летие Олимпиады-80. Об этом сообщает НСН.

«Планируется организация выставки Олимпийского музея МОК в центре Москвы, на которой гости смогут узнать об истории Олимпийских игр», — заявил Поздняков на заседании исполкома.

По его словам, запланировано издание памятных подарочных книг и съёмка документального постановочного фильма об Играх 1980 года.

Среди почётных гостей — победители и тренеры Олимпийских игр, представители Международного олимпийского комитета, Международной спортивной федерации, национальных Олимпийских комитетов.

В рамках торжеств также пройдут проводы сборной России на Игры в Токио.

Ранее сообщалось, что организаторы Олимпиады-2022 представили талисман соревнований.