Мужская сборная России сыграет с Грецией в плей-офф ЧЕ по волейболу

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Определился соперник мужской сборной России по волейболу на стадии 1/8 финала чемпионата Европы.

Сборная России в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу сыграет против команды Греции. Подопечные Туомаса Саммельвуо попали в плей-офф как победители группы С, выиграв все пять матчей на данном этапе турнира.

Чемпионат Европы по волейболу впервые в истории проходит на территории четырёх стран: Франции, Словении, Бельгии и Нидерландов. Турнир завершится 29 сентября.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла команду Словении на ЧЕ по волейболу.

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