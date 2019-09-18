Мужская сборная России сыграет с Грецией в плей-офф ЧЕ по волейболу
Сборная России в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу сыграет против команды Греции. Подопечные Туомаса Саммельвуо попали в плей-офф как победители группы С, выиграв все пять матчей на данном этапе турнира.
Чемпионат Европы по волейболу впервые в истории проходит на территории четырёх стран: Франции, Словении, Бельгии и Нидерландов. Турнир завершится 29 сентября.
Ранее сообщалось, что сборная России обыграла команду Словении на ЧЕ по волейболу.