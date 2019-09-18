Адвокат: в случае отказа в УДО Протасовицкий останется в тюрьме до конца срока

Татьяна Прилипко, адвокат четвёртого фигуранта дела братьев Кокориных и Павла Мамаева — Александра Протасовицкого, рассказала, будет ли принято его прошение об УДО после получения взысканий из СИЗО.

«В принципе, взыскания не являются основанием для отказа в УДО. Тем более они поступили в такой срок — через два месяца после того, как Саша прибыл в место отбытия наказания. Но если вдруг сейчас в УДО откажут — он будет сидеть до конца срока. По закону, если суд отклонит нашу апелляцию, подать её в следующий раз можно будет лишь через полгода. К тому времени Александр уже будет на свободе», — резюмировала Прилипко.

Ранее адвокат Протасовицкого пообещала до конца «воевать за него».