Адвокат: в случае отказа в УДО Протасовицкий останется в тюрьме до конца срока
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- РИА Новости
«В принципе, взыскания не являются основанием для отказа в УДО. Тем более они поступили в такой срок — через два месяца после того, как Саша прибыл в место отбытия наказания. Но если вдруг сейчас в УДО откажут — он будет сидеть до конца срока. По закону, если суд отклонит нашу апелляцию, подать её в следующий раз можно будет лишь через полгода. К тому времени Александр уже будет на свободе», — резюмировала Прилипко.
Ранее адвокат Протасовицкого пообещала до конца «воевать за него».