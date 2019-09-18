Хорошавцева заняла третье место на ЧМ по борьбе
Россиянка Ольга Хорошавцева завоевала бронзу в весовой категории до 55 кг на чемпионате мира по вольной борьбе в Нур-Султане.
- © Кирилл Каллиников
- РИА Новости
В схватке за третье место российская спортсменка оказалась сильнее Марины Седневой из Казахстана.
Ранее россиянка Екатерина Полещук завоевала бронзу на ЧМ по борьбе в категории до 50 кг.
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