Хорошавцева заняла третье место на ЧМ по борьбе

Россиянка Ольга Хорошавцева завоевала бронзу в весовой категории до 55 кг на чемпионате мира по вольной борьбе в Нур-Султане.

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РИА Новости

В схватке за третье место российская спортсменка оказалась сильнее Марины Седневой из Казахстана. Ранее россиянка Екатерина Полещук завоевала бронзу на ЧМ по борьбе в категории до 50 кг.