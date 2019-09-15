Баскетболист Рубио рассказал о роли матери в своей жизни после победы на ЧМ

Испанский баскетболист Рики Рубио, признанный самым ценным игроком чемпионата мира 2019 года в Китае, назвал свою мать человеком, который верил в него больше всех.

«Я потерял мать три года назад. Она всегда поддерживала меня и заставляла показывать максимум возможного. Я знаю, что никто в этом мире не любил меня больше неё. Мама до сих пор направляет меня. Даже несмотря на то что её с нами нет, я это чувствую», — цитирует разыгрывающего Eurohoops.

Сборная Испании во второй раз в истории стала чемпионом мира по баскетболу, обыграв в финале команду Аргентины (95:75).

Ранее сообщалось, что FIBA составила символическую сборную ЧМ по баскетболу 2019 года.