Баскетболист Рубио рассказал о роли матери в своей жизни после победы на ЧМ
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«Я потерял мать три года назад. Она всегда поддерживала меня и заставляла показывать максимум возможного. Я знаю, что никто в этом мире не любил меня больше неё. Мама до сих пор направляет меня. Даже несмотря на то что её с нами нет, я это чувствую», — цитирует разыгрывающего Eurohoops.
Сборная Испании во второй раз в истории стала чемпионом мира по баскетболу, обыграв в финале команду Аргентины (95:75).
Ранее сообщалось, что FIBA составила символическую сборную ЧМ по баскетболу 2019 года.