Россиянки завоевали бронзу на ЧЕ по стендовой стрельбе

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Сборная России в составе Зили Батыршиной, Альбины Шакировой и Анны Жадновой заняли третье место в командных соревнованиях в ските на чемпионате Европы по стендовой стрельбе в итальянском Лонато.
Россиянки завоевали бронзу на ЧЕ по стендовой стрельбе
  • РИА Новости

В матче за третье место россиянки оказались сильнее соперниц из Чехии — 52:49.

Чемпионками стали итальянки, а вторыми — представительницы Словакии.

Ранее Александр Иванов стал чемпионом Европы по стрельбе среди юниоров в ските.

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