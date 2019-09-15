Россиянки завоевали бронзу на ЧЕ по стендовой стрельбе

Сборная России в составе Зили Батыршиной, Альбины Шакировой и Анны Жадновой заняли третье место в командных соревнованиях в ските на чемпионате Европы по стендовой стрельбе в итальянском Лонато.

РИА Новости

В матче за третье место россиянки оказались сильнее соперниц из Чехии — 52:49. Чемпионками стали итальянки, а вторыми — представительницы Словакии. Ранее Александр Иванов стал чемпионом Европы по стрельбе среди юниоров в ските.