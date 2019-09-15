Гаджимагомедов прокомментировал решение Украины не отправлять делегацию на ЧМ по боксу в Россию
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«Очень обидно. С украинскими ребятами следим друг за другом в социальных сетях, поздравляем с праздниками. Конечно, лично мне хотелось бы, чтобы они приняли участие, это интересные противники, и мы тепло общаемся во время турниров — за пределами ринга, разумеется», — заявил Гаджимагомедов RT.
Ранее боксёр рассказал, что сталкивается с предвзятостью судей на международных турнирах.