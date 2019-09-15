Гаджимагомедов прокомментировал решение Украины не отправлять делегацию на ЧМ по боксу в Россию

Чемпион Европейских игр 2019 года по боксу в весовой категории до 91 кг Муслим Гаджимагомедов высказал мнение о решении украинской делегации не приезжать в Екатеринбург на чемпионат мира по боксу 2019 года.

«Очень обидно. С украинскими ребятами следим друг за другом в социальных сетях, поздравляем с праздниками. Конечно, лично мне хотелось бы, чтобы они приняли участие, это интересные противники, и мы тепло общаемся во время турниров — за пределами ринга, разумеется», — заявил Гаджимагомедов RT.

Ранее боксёр рассказал, что сталкивается с предвзятостью судей на международных турнирах.