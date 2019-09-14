Сербия победила Чехию и заняла пятое место на КМ по баскетболу

Сборная Сербии одержала победу над национальной командой Чехии в матче за 5 и 6 места на чемпионате мира по баскетболу 2019 года в Китае.

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Встреча завершилась со счётом 90:81 в пользу сербской команды. Наибольшую результативность в составе сборной Сербии продемонстрировал Богдан Богданович, набравший 31 очко. Ещё 14 очков набрал Никола Милутинов. 12 очков — Стефан Йович. В составе сборной Чехии 16 очков набрал Патрик Ауда. 14 очков — в активе Мартина Петерки. Ещё 13 очков команде принёс Томаш Саторански. Ондрей Балвин записал в свой актив 12 очков. Таким образом, сборная Сербии заняла пятое место, а национальная команда Чехии — шестое. Ранее сообщалось, что сборная США показала наихудший результат на КМ по баскетболу в своей истории.