Сербия победила Чехию и заняла пятое место на КМ по баскетболу

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Сборная Сербии одержала победу над национальной командой Чехии в матче за 5 и 6 места на чемпионате мира по баскетболу 2019 года в Китае.
Сербия победила Чехию и заняла пятое место на КМ по баскетболу
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Встреча завершилась со счётом 90:81 в пользу сербской команды.

Наибольшую результативность в составе сборной Сербии продемонстрировал Богдан Богданович, набравший 31 очко. Ещё 14 очков набрал Никола Милутинов. 12 очков — Стефан Йович.

В составе сборной Чехии 16 очков набрал Патрик Ауда. 14 очков — в активе Мартина Петерки. Ещё 13 очков команде принёс Томаш Саторански. Ондрей Балвин записал в свой актив 12 очков.

Таким образом, сборная Сербии заняла пятое место, а национальная команда Чехии — шестое.

Ранее сообщалось, что сборная США показала наихудший результат на КМ по баскетболу в своей истории.

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