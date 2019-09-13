Домрачева не получала предложений о работе в сборной Белоруссии по биатлону

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Четырёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева прокомментировала решение вместе со своим супругом, восьмикратным олимпийским чемпионом Уле-Эйнаром Бьорндаленом, войти в тренерский штаб национальной сборной Китая по биатлону.
Домрачева не получала предложений о работе в сборной Белоруссии по биатлону
  • © Владимир Сергеев
  • РИА Новости

«Мы приняли предложение о работе с китайской командой, потому что это новый для нас опыт. Возможность поделиться своими знаниями. Предложений поработать со сборной Беларуси не было. Конечно, я отнеслась бы к нему со всей серьёзностью, но таких разговоров не было», — приводит слова Домрачевой ОНТ.

Ранее стало известно, что Бьорндален и Домрачева назначены тренерами сборной Китая по биатлону.

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