Домрачева не получала предложений о работе в сборной Белоруссии по биатлону
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- РИА Новости
«Мы приняли предложение о работе с китайской командой, потому что это новый для нас опыт. Возможность поделиться своими знаниями. Предложений поработать со сборной Беларуси не было. Конечно, я отнеслась бы к нему со всей серьёзностью, но таких разговоров не было», — приводит слова Домрачевой ОНТ.
Ранее стало известно, что Бьорндален и Домрачева назначены тренерами сборной Китая по биатлону.