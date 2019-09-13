Домрачева не получала предложений о работе в сборной Белоруссии по биатлону

Четырёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева прокомментировала решение вместе со своим супругом, восьмикратным олимпийским чемпионом Уле-Эйнаром Бьорндаленом, войти в тренерский штаб национальной сборной Китая по биатлону.

«Мы приняли предложение о работе с китайской командой, потому что это новый для нас опыт. Возможность поделиться своими знаниями. Предложений поработать со сборной Беларуси не было. Конечно, я отнеслась бы к нему со всей серьёзностью, но таких разговоров не было», — приводит слова Домрачевой ОНТ.

Ранее стало известно, что Бьорндален и Домрачева назначены тренерами сборной Китая по биатлону.