Вице-президент UFC рассказал, когда в России будет организован турнир с титульным боем

Вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский рассказал, когда промоушен организует в Москве турнир, в главном поединке которого на кону будет стоять титул чемпиона.

«К этому приведут поступательная работа и популяризация ММА в стране. Мы уже сделали это, показав бой Нурмагомедова с Порье 25 миллионам человек. Это и есть первый шаг, и нам нужно сделать ещё несколько, чтобы закрепить смешанные единоборства в качестве одного из самых популярных видов спорта в России», — заявил Громковский в интервью RT.

Ранее Громковский выразил мнение, что российским бойцам не нужно копировать образ известного ирландского атлета, экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора.