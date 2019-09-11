На ЧМ по баскетболу определились все обладатели прямых путёвок на Олимпиаду-2020

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Стали известны обладатели всех семи прямых олимпийских путёвок, которые разыгрывались на чемпионате мира по баскетболу.

Сборные Испании и Франции завоевали последние путёвки на Олимпийский баскетбольный турнир. От Европы разыгрывались две путёвки, которые займут наиболее высокие места на чемпионате мира. Команды Испании и Франции стали единственными коллективами Старого Света, дошедшими до полуфинала турнира.

На более ранних этапах путёвки на Олимпиаду завоевали сборные Австралии, Ирана, Аргентины, США и Нигерии. Команда Японии попадает на турнир в качестве хозяйки Игр.

Ещё четыре олимпийские путёвки будут разыграны на специальном турнире в следующем году. В числе претендентов окажется и сборная России.

Ранее сообщалось, что сборная Австралии победила команду Чехии и вышла в полуфинал ЧМ-2019 по баскетболу.

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