Овечкин попробовал себя в роли кассира супермаркета

Короткая ссылка
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поработал кассиром в супермаркете в рамках рекламной кампании.

Хоккеист клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попробовал себя в роли кассира в супермаркете. Это стало возможным в рамках рекламной акции хлопьев, которые были названы в его честь, — Ovi O’s.

В прошлом сезоне Овечкин стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, забросив 51 шайбу в 82 встречах.

Ранее сообщалось, что Овечкин выполнил за девочку домашнее задание.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить