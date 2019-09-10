Овечкин попробовал себя в роли кассира супермаркета

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поработал кассиром в супермаркете в рамках рекламной кампании.

Хоккеист клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попробовал себя в роли кассира в супермаркете. Это стало возможным в рамках рекламной акции хлопьев, которые были названы в его честь, — Ovi O’s.

В прошлом сезоне Овечкин стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, забросив 51 шайбу в 82 встречах.

Ранее сообщалось, что Овечкин выполнил за девочку домашнее задание.