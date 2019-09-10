Овечкин попробовал себя в роли кассира супермаркета
Хоккеист клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попробовал себя в роли кассира в супермаркете. Это стало возможным в рамках рекламной акции хлопьев, которые были названы в его честь, — Ovi O’s.
Special customer showed up - wifey!#ALLCAPS | #OviOspic.twitter.com/i8ytRuhFvX— Washington Capitals (@Capitals) September 10, 2019
В прошлом сезоне Овечкин стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, забросив 51 шайбу в 82 встречах.
Ранее сообщалось, что Овечкин выполнил за девочку домашнее задание.