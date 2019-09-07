Медведев прокомментировал выход в финал US Open

Короткая ссылка
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свой выход в финал Открытого чемпионата США после победы над болгарином Григором Димитровым.
Медведев прокомментировал выход в финал US Open
  • Twitter
  • © US Open

«В первом сете Димитров был намного ближе к победе. Я плохо себя чувствовал, не было энергии. Если честно, то в этот момент подумал, что не смогу держать до конца матча свой уровень, что в какой-то момент Григор меня «возьмёт». Но, выиграв первый сет, я полностью переломил ход поединка, уже играл намного лучше и заслуженно вышел в финал», — сказал Медведев после матча.

Игрок отметил, что для него нет разницы, с кем встретиться в финале, с Рафаэлем Надалем или Маттео Берреттини.

«Предпочтений нет, я просто очень рад быть в финале. Буду смотреть их матч, наслаждаться хорошей игрой и уже затем готовиться к победителю», — отметил россиянин.

Ранее Медведев отобрался на Итоговый турнир ATP благодаря выходу в финал US Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить