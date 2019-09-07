Медведев прокомментировал выход в финал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свой выход в финал Открытого чемпионата США после победы над болгарином Григором Димитровым.

«В первом сете Димитров был намного ближе к победе. Я плохо себя чувствовал, не было энергии. Если честно, то в этот момент подумал, что не смогу держать до конца матча свой уровень, что в какой-то момент Григор меня «возьмёт». Но, выиграв первый сет, я полностью переломил ход поединка, уже играл намного лучше и заслуженно вышел в финал», — сказал Медведев после матча.

Игрок отметил, что для него нет разницы, с кем встретиться в финале, с Рафаэлем Надалем или Маттео Берреттини.

«Предпочтений нет, я просто очень рад быть в финале. Буду смотреть их матч, наслаждаться хорошей игрой и уже затем готовиться к победителю», — отметил россиянин.

Ранее Медведев отобрался на Итоговый турнир ATP благодаря выходу в финал US Open.