Погачар выиграл 13-й этап веломногодневки «Вуэльта»

Словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates одержал победу на 13-м этапе третьего Гранд-тура сезона — «Вуэльты».

Погачар преодолел дистанцию 166,4 км за 4 часа 28 минут 26 секунд.

Вторым финишировал его соотечественник Примож Роглич из команды Jumbo-Visma. Тройку замкнул француз Пьер Латур из AG2R La Mondiale.

Роглич остался лидером генеральной классификации, доведя своё преимущество над испанцем Алехандро Вальверде из Movistar до 2 минут 25 секунд. Погачар с отставанием в 3 минуты 1 секунду — третий.

Ранее сообщалось, что Филипп Жильбер победил на 12-м этапе «Вуэльты».