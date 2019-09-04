В НОК Китая надеются, что на Играх-2022 будет мало допинг-скандалов

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Вице-президент Национального олимпийского комитета Китая Ли Линвэй выразила надежду, что во время зимних Игр 2022 года в Пекине не будет большого количества допинг-скандалов.
В НОК Китая надеются, что на Играх-2022 будет мало допинг-скандалов
  • РИА Новости

«Знаете, в каждой стране, в каждом обществе знают, что воровать плохо, и наша полиция постоянно пытается поймать и наказать воришек, но они по-прежнему появляются, но мы надеемся, что их станет всё меньше и меньше», — приводит слова Ли Линвэй РИА Новости.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин высказался о шансах игроков НХЛ выступить на ОИ-2022.

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