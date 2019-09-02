Россиянка Старыгина пропустит ЧМ по лёгкой атлетике в Дохе

Чемпионка России и серебряная призёрка Европейских игр 2019 года в метании копья Екатерина Старыгина не примет участие в первенстве планеты в Дохе.

«Операция на травмированной ноге прошла успешно, однако времени набрать форму до чемпионата мира у меня не осталось. Поэтому я не буду выступать в Дохе. Теперь все мои мысли связаны со следующим сезоном, который будет олимпийским. Первый мой старт после возвращения, возможно, будет только зимой, хотя не исключено, что в первые месяцы следующего года я буду только тренироваться», ― приводит слова спортсменки ТАСС.

Старыгина досрочно завершила выступление на Европейских играх 2019 года в Минске из-за травмы ноги.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдёт с 27 сентября по 6 октября.

Ранее прыгунья в длину Соколова завоевала серебро на международных соревнованиях в Берлине.