Россиянка Старыгина пропустит ЧМ по лёгкой атлетике в Дохе
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- РИА Новости
«Операция на травмированной ноге прошла успешно, однако времени набрать форму до чемпионата мира у меня не осталось. Поэтому я не буду выступать в Дохе. Теперь все мои мысли связаны со следующим сезоном, который будет олимпийским. Первый мой старт после возвращения, возможно, будет только зимой, хотя не исключено, что в первые месяцы следующего года я буду только тренироваться», ― приводит слова спортсменки ТАСС.
Старыгина досрочно завершила выступление на Европейских играх 2019 года в Минске из-за травмы ноги.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдёт с 27 сентября по 6 октября.
Ранее прыгунья в длину Соколова завоевала серебро на международных соревнованиях в Берлине.