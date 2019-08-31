СМИ: Неймар не перейдёт в «Реал»

Нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймар не пополнит состав мадридского «Реала» в нынешнее трансферное окно.

По информации Sport.es, об этом заявил президент французского клуба Леонардо.

По словам функционера, бразильский футболист лично заявил ему, что не хочет переходить в мадридский «Реал».

Неймар известен по выступлениям за бразильский «Сантос», испанскую «Барселону» и французский ПСЖ. В составе парижского коллектива он провёл 58 встреч и записал на свой счёт 51 гол.

Ранее Неймар сообщил футболистам «Барселоны», что его переход в каталонский коллектив не состоится.