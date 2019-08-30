ВФЛА дисквалифицировала подделывавшего результаты судью
- РИА Новости
По итогам проверки Бюро президиума ВФЛА постановило аннулировать результаты в беге на 100, 200, 400 и 800 метров у мужчин и женщин.
Также было решено отстранить на год от работы в любом качестве главного судью соревнований Василия Шкурбицкого и главного секретаря Оксану Булах.
Вопрос об отзыве у Шкурбицкого звания спортивного судьи всероссийской категории будет рассмотрен 10 октября на очередном заседании президиума ВФЛА.
Ранее легкоатлетка Екатерина Медведева была дисквалифицирована на восемь лет из-за допинга.